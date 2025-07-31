Карельские водолазы спасают Черное море от мазута

Водолазы из нашей республики продолжают спасать Черное море. Вторая группа водолазов из Специализированной пожарно-спасательной части МЧС Карелии уже почти месяц в командировке.

С начала работ специалисты МЧС России совершили 13 174 спуска, с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовали более 7,8 тысяч квадратных метров дна и собрали 13 328 мешков с нефтесодержащими отходами.

Ежедневно в прибрежных зонах города-курорта Анапы и Темрюкского района сводная водолазная группировка собирает мазут со дна Черного моря. © «Петрозаводск говорит»