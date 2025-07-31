Привычный россиянам продукт повышает риск развития 11 болезней

В сосисках содержится мало мяса, большая часть составляет субпродукты, соя и различные химикаты. Именно они могут спровоцировать развитие болезней, предупреждает "Lenta.ru".

Частое употребление сосисок может спровоцировать развитие рака кишечника и легких, гипертонии, воспаления в сосудах, атеросклероза, ишемической болезни сердца, болезней почек и неврологических расстройств. Также продукт повышает риск деменции, сахарного диабета и ожирения.

Врачи также назвали продукты, на которые можно заменить сосиски. Например, запеченная курица. © «Петрозаводск говорит»