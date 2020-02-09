Пассажир снял жесткую посадку лайнера UTair в республике Коми

В аэропорту города Усинска в республике Коми жесткую посадку сегодня совершил самолет авиакомпании UTair, на борту которого было 94 человека. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает РИА Новости.

Лайнер, летевший из Москвы в Усинск, из-за проблем с шасси ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и сел на брюхо. Все пассажиры и члены экипажа смогли успешно покинуть салон самолета.

Один из пассажиров лайнера снял на видео момент приземления. На опубликованных РЕН ТВ кадрах видно, как при ударе самолета о землю с полок падают вещи, отрывается часть обшивки салона.