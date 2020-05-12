Паспортная служба Петрозаводска возобновляет прием горожан

С 13 мая в Петрозаводске прием горожан возобновит паспортная служба. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Получить необходимые услуги можно будет только по предварительной записи. При этом, посетители должны будут соблюсти ряд условий. Так, посещение разрешено без сопровождающих лиц и при наличии медицинских защитных масок.

В администрации напомнили, что телефон для записи на прием граждан: 78-42-19, юридических лиц: 76-40-56. Справки по номеру: 76-20-91.