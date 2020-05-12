12 мая 2020, 12:18
Общество

Паспортная служба Петрозаводска возобновляет прием горожан

Жители карельской столицы смогут по предварительной записи получить необходимые регистрационные услуги

С 13 мая в Петрозаводске прием горожан возобновит паспортная служба. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Получить необходимые услуги можно будет только по предварительной записи. При этом, посетители должны будут соблюсти ряд условий. Так, посещение разрешено без сопровождающих лиц и при наличии медицинских защитных масок.

В администрации напомнили, что телефон для записи на прием граждан: 78-42-19, юридических лиц: 76-40-56. Справки по номеру: 76-20-91.

 

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Метки: 
Петрозаводск
паспортная служба
прием граждан
коронавирус
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