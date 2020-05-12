Артур Парфенчиков сегодня проведет прямую линию с жителями Карелии

Сегодня вечером глава Карелии Артур Парфенчиков проведет очередную прямую линию с жителями республики. Начало мероприятия намечено на 18 часов. Трансляция будет доступна на странице губернатора во «ВКонтакте».

Как анонсировал глава, он расскажет житялям Карелии о мерах социальной поддержки населения, в том числе, по итогам того, что вчера озвучивал президент.

Помимо этого, губернатор объяснит, как ослабляются ограничительные меры в республике: как правильно посещать парикмахерские, магазины, совершать прогулки и т.д. Также Парфенчиков пообещал поговорить о введенном в Карелии масочном режиме - кому и в каких случаях необходимо в обязательном порядке надевать маску.