60 лет назад в Петрозаводске появился памятник Марксу и Энгельсу

10 мая 1960 года на улице Куйбышева в Петрозаводске был торжественно открыт памятник основателям марксистского учения — Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу. Открыли его в преддверии 40-летнего юбилея КТК — карельской трудовой коммуны. Современные чиновники почему-то называют эту дату днем Республики. Подробности — в свежем выпуске "Старого города".

Если вы знаете какие-нибудь интересные истории, связанные с этим памятником, пишите в комментариях. До встречи в "Старом городе".