Пару из Москвы на байдарке едва не унесло в отрытую Ладогу

Гости из столицы попали в передрягу в заливе Найсмери в Ладожском озере. Молодые люди вышли в озеро на байдарке, которая, видимо, стала пропускать воздух. Вдобавок на туристах не было спасательных жилетов, а весло почем-то было всего одно. Историю, которая закончилась благополучно, рассказал паблик «Ладожского поисково-спасательного отряда».

«Как выглядит счастье? Для кого-то это чашка кофе в постели или новый айфон или еще что-то...

А для этой молодой пары из Москвы, оказавшейся под сильным встречным западным ветром в заливе Найсмери, который уносил их в открытую Ладогу на сдувавшейся байдарке с одним веслом, простым человеческим счастьем оказался патрульный катер ЛПСО, который принял их на борт и доставил на СП «Воронов Форпост», где они и приняли правильное решение отправиться назад домой в Москву.

Ведь два раза подряд счастья может и не быть, особенно когда на тебе нет спасательного жилета.

Всем удачи и берегите себя». (фото: vk.com)