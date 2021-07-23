Активисты партии «Новые люди» формируют отряды волонтеров

Лесные пожары бушуют в Карелии уже вторую неделю. Беда не оставила равнодушными местных активистов партии «Новые люди». Руководитель регионального отделения Сергей Усатенко 18 июля объявил о формировании отрядов волонтёров для помощи сотрудникам МЧС. Уже 21 июля первые добровольцы прибыли в район деревни Кудама Пряжинского района, где огонь вплотную приблизился к домам жителей.

Вместе с волонтерами сотрудники МЧС остановили лесной пожар.

Было тяжело. Дым стоял такой, что ни дышать, ни смотреть. Огонь удалось остановить на самых подступах, и хватило бы одной искры, чтобы заполыхало и у нас. Сейчас у нас к вечеру осталось 10 добровольцев, слышала, что к ночи в помощь МЧС должны прибыть еще примерно 50 военных. Нам бы, конечно, не помешала помощь, и людьми, и, к примеру, горючим – для техники и генераторов,

- рассказала координатор волонтеров Вита Черная.

Сторонник партии «Новые люди» Юрий Кушнир видел пожары в Карелии не по теленовостям:

Въехали в Карелию из Мурманской области, и на границе Сегежского и Медвежьегорского района увидели, что метрах в пяти от дороги вдоль трассы «бежит» огонь. Не верховой, низовой, но все равно – дым стелется. Стало понятно, что ситуация серьезная. Потом узнали, что трассу перекрыли. Конечно, надо помогать. Собрали с ребятами бензин для генераторов, порядка 50 литров, привезли сюда – сейчас вновь отправимся за помощью,

- рассказал Юрий Кушнир.

В Карелии в связи с лесными пожарами объявлено чрезвычайное положение. На помощь карельским сотрудникам МЧС отправлены спасатели из Мурманской и Ленинградской областей, а также военные. Ситуация осложняется тем, что в регионе действует сразу несколько крупных лесных пожаров в различных районах. Несмотря на все усилия властей, площадь, охваченная огнем, увеличивается – если 21 июля в регионе действовало 39 пожаров на площади свыше 6 тысяч гектаров, то через сутки заполыхало уже 9 тысяч гектаров леса. В этих условиях пожарные и волонтеры стараются прежде всего предотвратить доступ огня к населенным пунктам, чтобы люди и дома были в безопасности.

В партии «Новые люди» считают, что главная задача сейчас – не дать пожарам разрастись, и ликвидировать возгорания. После этого нужно будет проанализировать причины чрезвычайной ситуации, и заняться профилактикой