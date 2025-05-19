19 мая 2025, 19:26
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Парковку запретят напротив мэрии Петрозаводска

В центре карельской столицы в июне изменится схема движения
фото «Петрозаводск говорит»

На набережной Петрозаводска изменится схема движения. Любителям погулять в этом месте придется искать другое место для парковки.

Схема движения изменится с 9 июня. Будет запрещена стоянка и остановка транспорта на участке Набережного проспекта от улицы Еремеева до проспекта Ленина со стороны Онежского озера.

Водителям стоит быть внимательными в этом месте.

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Метки: 
парковка
Мэрия
набережная