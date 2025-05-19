19 мая 2025, 19:26
Парковку запретят напротив мэрии Петрозаводска
В центре карельской столицы в июне изменится схема движения
фото «Петрозаводск говорит»
На набережной Петрозаводска изменится схема движения. Любителям погулять в этом месте придется искать другое место для парковки.
Схема движения изменится с 9 июня. Будет запрещена стоянка и остановка транспорта на участке Набережного проспекта от улицы Еремеева до проспекта Ленина со стороны Онежского озера.
Водителям стоит быть внимательными в этом месте.