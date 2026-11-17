В ноябре выбрать просторную квартиру для семьи в центре Петрозаводска можно с особой выгодой

Фото: «Охта Групп Карелия»

Строительная компания «Охта Групп Карелия» представляет «Квартиру месяца» — специальное предложение на трёхкомнатную квартиру в строящемся доме «ПаркЛайн».

В этом месяце героиня акции — трёхкомнатная квартира площадью 71 м². Здесь хватит места для уютной спальни, детской, кабинета или комнаты для гостей. Отличный вариант для семьи, которая мечтает о большем пространстве!

А главное — в ноябре квартиру можно приобрести со скидкой 500 000 рублей.

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Стоимость квартиры:

- Обычная цена — 13 470 000 рублей.

- Скидка по акции — 500 000 рублей.

- Специальная цена — 12 970 000 рублей!

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«ПаркЛайн» — пространство для вашей истории

Новый жилой дом «ПаркЛайн» строится по авторскому проекту в районе Петровская Слобода, в центре Петрозаводска. Здесь продуманы разнообразные планировочные решения, увеличенные окна, панорамные лоджии и современные инженерные сервисы.

А ещё — уютный двор с прекрасным благоустройством и оригинальным игровым комплексом, удобные пространства для повседневных забот и отдыха. Всё, чтобы было комфортно каждому члену семьи.

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Петровская Слобода — там, где город встречается с природой

Особое преимущество «ПаркЛайн» — его расположение. По соседству находятся парк «Ямка», набережная Лососинки, пешеходный бульвар, детские и спортивные площадки, новый детский сад.

Здесь можно начинать утро с пробежки вдоль реки, днем гулять с детьми, заниматься спортом, прогуливаться по бульвару с друзьями. А вечером, когда захочется оказаться в центре городских событий — театры, кафе, магазины и любимые места Петрозаводска совсем рядом.

Успейте воспользоваться предложением ноября!

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Трёхкомнатная квартира площадью 71 м² со скидкой 500 000 рублей — отличный повод уже сейчас задуматься о новом пространстве для семьи.

Акция «Квартира месяца» действует с 1 до 30 ноября 2026 года и распространяется на выбранную квартиру №97.

Узнать подробности можно на сайте или в офисе продаж «Охта Групп Карелия» по адресу: Петрозаводск, Литейная площадь, 5. Телефон: 56-45-89.

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