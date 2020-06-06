Парфенчиков посоветовал, как дальше вести себя жителям Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети подвел промежуточные итоги борьбы с коронавирусом в нашей республике. Губернатор отметил, что сидеть в жесткой изоляции можно один-два месяца, не больше.

Это время, как считает глава, республика провела с пользой, во многом благодаря ответственности жителей Карелии. Поэтому в республике, по словам Парфенчикова, более низкий уровень заболеваемости, чем в других регионах. Благодаря своевременности диагности и начала лечения за все время пандемии к аппаратам ИВЛ в Карелии было подключено всего четыре пациента.

Сейчас на первый план выходят ответственное использование средств индивидуальной защиты, личная гигиена, в том числе на работе, исключение контактов, которых можно избежать, особенно с пожилыми людьми, исключение поездок за пределы своего населенного пункта, без крайней необходимости, а равно общения с лицами, вернувшимися из таких поездок,

- считает губернатор. По словам главы республики, необходимо также минимизировать посещение магазинов и других общественных мест.

Сегодня не надо каждое утро бегать в магазин за свежим хлебом или молочными продуктами, лучше пользоваться продуктами с учетом разумных сроков их годности,

- отметил Парфенчиков.

Губернатор призвал жителей республики помнить, что силы медицинских работников не безграничны.