Парфенчиков поддержал просьбы членов кондопожского молодежного совета

Во время рабочей поездки в Кондопожский район Глава Карелии провел личный прием граждан и по каждому обращению дал поручения.

Ольга Толочко, мать двоих детей участника СВО, попросила оказать содействие в получении путевок на отдых детям. Артур Парфенчиков подчеркнул, что помощь семьям участников СВО является приоритетным направлением работы органов власти. Дочка и сын Ольги будут отдыхать на море в Краснодарском крае.

Полина Силкина, член Молодежного Совета при администрации района, попросила помочь с организацией празднования Дня молодежи. Артур Парфенчиков сказал, что в этом году 27 июня он пройдет на четырех площадках: в Петрозаводске, Кондопоге, Костомукше и Олонце. Каждый муниципалитет получит финансовую поддержку на организацию и оформление площадок фестиваля.

Галина Остапчук, педагог, общественный деятель, автор проекта «Ветераны. Непридуманная связь поколений» рассказала Главе Карелии, что в Петровском сельском поселении есть прекрасная семейная пара Аникиных, которая 17 апреля будет отмечать 50 лет семейной жизни, у них двое детей, трое внуков, все являются людьми с активной жизненной позицией, пользуются уважением односельчан. Галина попросила отметить семью наградой. Артур Парфенчиков поручил администрации Кондопожского муниципального района подготовить ходатайство о награждении семьи Аникиных медалью «За любовь и верность».

Артур Парфенчиков отметил, что такие семьи должны стать примером для молодежи.

Золотая свадьба – пример для всех, особенно для нашего подрастающего поколения. Поэтому обязательно наградим семью достойной наградой,

- сказал он.

Также Глава Карелии обсудил с Галиной Юрьевной вопрос увековечения памяти о ветеранах и малолетних узниках концлагерей. Общественница подарила Артуру Парфенчикову свою книгу.

В школах Кондопоги книга уже есть, но я считаю, что такие документальные свидетельства должны быть в библиотеках по всему региону. Подумаем, как помочь с переизданием,

– подытожил Артур Парфенчиков.