Парфенчиков и Охлопков поздравили легендарного врача Зильбера

В воскресенье ученный с мировым именем Анатолий Зильбер отмечает 91-летие. Знаменитого врача поздравили губернатор Артур Парфенчиков и руководитель регионального Минздрава Михаил Охлопков.

Глава республики назвал легенду отечественной анестезиологии и реаниматологии гордостью Карелии. Подчеркнув, что Зильберу мы обязаны созданием первого в России отделения интенсивной респираторной терапии, респираторного центра. Зильбер разработал концепцию медицины критических состояний, написал сотни научных работ, воспитал несколько поколений талантливых специалистов.

«Уважаемый Анатолий Петрович, с днем рождения вас! Благодарю за преданность делу, за ваше служение на благо жителей республики. Здоровья вам и активного долголетия!»

- написал губернатор.

Здоровья и благополучия врачу и ученому пожелал и министр.

«Пусть рядом с Вами будут родственные души, все самые сокровенные мечты и желания обязательно сбудутся!»

Зильбер продолжает трудиться – читает онлайн-лекции в ПетрГУ, ведет активную общественную работу. За вклад в развитие здравоохранения Зильбер удостоен высоких наград. Среди них орден Почета, орден Дружбы, орден «Сампо», звания «Заслуженный деятель науки РФ», «Заслуженный врач Республики Карелия», почетный гражданин республики, а 13 февраля его наградили Орденом Пирогова. (фото vk.com)