Железнодорожный музей Деда Мороза появится в Сортавале

Музей Деда Мороза на железной дороге появится в столице Северного Приладожья.

Поезд, на котором главный волшебник страны объехал всю Россию, остановился на станции Сортавала.

Сейчас полным ходом идет оборудование стационарной экспозиции, включающей также вагон с детским кафе. Об этом сообщили в администрации Сортавальского поселения. Открытие железнодорожной резиденции Деда Мороза запланировано на 23 февраля.

Напомним, турне белобородого волшебника по России началось 5 декабря. В начале января поезд Деда Мороза сделал остановку в столице Карелии. На вокзале для гостей организовали развлекательную программу с квестами, чаепитием и экскурсией по составу. (фото vk.com)