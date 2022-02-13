Более 1100 новых случаев COVID-19 подтверждено за сутки в Карелии

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии составил 1187 человек, в том числе 122 случаев заражения среди детей. Такой статистикой поделился утром в воскресенье, 13 февраля, руководитель регионального Минздрава.

С учетом актуальных данных общее число случаев COVID-19 за время пандемии в Карелии выросло до 111812, в том числе 14407 среди детей.

В ковид-стационарах в настоящее время лечатся 982 пациента, в состоянии средней тяжести – 919 человек, в тяжелом – 54. В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 9 крайне тяжелых пациентов.

За последние сутки поправились 912 человек, за все время - 103654. Также официально за сутки подтверждено четыре смерти от коронавирусной инфекции. Всего COVID-19 унес жизни 1362 пациентов в Карелии. (фото pixabay.com, Mylene2401)