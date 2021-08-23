Папа Римский может отречься от Апостольского престола

Вполне вероятно, что римский папа Франциск может уйти, как его предшественник Бенедикт XVI. О том, что у понтифика есть намерение отречься от Апостольского престола, пишет итальянское издание Libero.

По информации журналистов, причиной возможного отречения является плохое состояние здоровья иерарха. В декабре этого года Франциску исполнится 85 лет, а в июле он перенес хирургическую операцию на кишечнике.

Источники в Ватикане сообщили, что понтифик уже заявил о намерении уйти. При этом с момента избрания на Апостольский престол в 2013 году Франциск редко обращался за помощью медиков. Он отличался довольно крепким здоровьем.

Операцию ему делали в больнице имени Агостино Джемелли, она прошла хорошо. Понтифик лежал в той же палате, где ранее находился папа Иоанн Павел II. // Фото: Annett_Klingner/Pixabay