Ученые высчитали, на сколько сокращает жизнь один съеденный хот-дог

Исследователи Мичиганского университета смогли точно высчитать, на сколько минут может сократиться жизнь человека из-за съеденного хот-дога. Для этого они разработали специальную методику. Ученые высчитали индекс здорового питания, который основан на влиянии на здоровье различных блюд, закусок и напитков, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Telegraph

Оказалось, что в среднем грамм любого обработанного мяса «стоит» человеку 45 секунд жизни. Таким образом им удалось установить, что каждый съеденный хот-дог сокращает жизнь на 36 минут.

Методика американских ученых работает и в обратном направлении. Съев некоторые продукты, человек может увеличить продолжительность жизни. Например, горсть орехов способна, как показывает методика ученых, продлить жизнь на 26 минут, а порция лосося — на 16 минут. (фото HannahChen, pixabay.com)