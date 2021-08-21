Windows 11 получила новые функции

Компания Microsoft обновила бета-версию операционной системы Windows 11, сообщает «Лента.ру». В сборке 22000.160 есть несколько исправлений ошибок и новые опции. Одним из главных обновлений тестовой версии стало приложение «Будильники и часы», которое теперь называется проще «Часы». В программе есть опция Focus Timer, которая позволяет выставлять таймер.

В новой сборке изменена функция оценки оставшегося времени при загрузке обновлений. Инженеры удалили опцию для компьютеров с жесткими дисками, оставив активной для ПК с твердотельными накопителями. В компании сообщили, что функцию получат все пользователи Windows 11, когда будут устранены ошибки в работе.

В новую версию операционки еще не добавили возможность запуска Android-приложений. В новой сборке также исправили проблемы, список которых есть на сайте Microsoft. Разработчики устранили связанную с мерцанием панели задач неполадку, проблему отображения виджетов и сбой, который мог привести к удалению настроек локализации. (фото tadviser.ru)