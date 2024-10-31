Овощи вновь начали дорожать в Карелии

В Карелиястате рассказали об изменении цен на продукты в республике за неделю с 22 по 28 октября. Информация приведена на официальном сайте ведомства.

Так, среди овощей и фруктов подешевели только морковь (4,6%) и яблоки (3,6%). Цены на другие товары выросли. Помидоры стали дороже на 1,4%, капуста - 1,7%, картофель - 1,8%, бананы - 2%, свекла - 3,2%, огурцы - 4,1%.

Из числа других продуктов снизились цены на пшено, хлеб, полукопченую колбасу (1,9 - 4,3%). Подорожали сосиски, сардельки, вареная колбаса, вермишель, чай (2,7 - 6,5%).

Специалисты следят за ценами на продукты в Сегеже, Костомукше и Петрозаводске. // Фото: freepik.com