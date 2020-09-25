Отопление отключат в трех районах Петрозаводска

С 8 часов 26 сентября до 8 часов 27 сентября приостановят теплоснабжение домов на Голиковке, Зареке и в Каменном Бору. Как предупреждают в администрации Петрозаводска, временные неудобства связаны с ремонтом трубопровода.

Отопление отключат в домах на пр. Александра Невского, 10, 20, 21, 22, 25, 28, 28а 29, 30, 30а, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 41а, 49, 51, 51-а, 53, 53-а, 55, 55-а, 57, 57-а, 57-б, 59; ул. Варламова, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 28-а, 32, 34, 36, 38, 40, 58, 62, 66, 68, 72; ул. Володарского, 1, 3, 5, 6, 10-а, 12, 14, 17, 18, 24, 26, 40, 44; Волховская ул., 10, 12, 15, 15-а; ул. Герцена, 1; наб. Гюллинга, 5-а, 11, 13, 15, 15-а; ул. Державина, 25, 27-а, 31, 35, 37; Загородная ул., 15, 15-а, 17, 19, 22, 24, 26, 42, 44; Казарменская ул., 25, 31; ул. Калинина, 1, 2, 4, 8, 24, 24-в, 25, 26, 26-а, 28, 29, 32-а, 33, 34-б, 34-в, 35, 37, 40-а, 41, 41-а, 42, 43, 44, 45, 46-а, 48, 48-а, 50-а, 51-а, 52, 52-а, 52-б, 54, 55, 55-а, 55-б, 57-а, 57-б, 59, 61, 69, 71, 73, 73-а, 75; Ключевское ш., 3, 5, 5-а, 5-б, 5-в, 7, 7-а, 9, 9-а, 11, 13, 13-а, 15, 17; ул. Коммунистов, 32-а, 32-б, 34, 42; ул. Кузьмина, 13-а, 37, 39, 41, 62; ул. Льва Толстого, 1, 4, 5, 10, 10-а, 13, 13-а, 14, 16, 22, 23, 26, 31, 32-а, 34, 36, 38, 40, 43, 43а, 47, 47-а, 49; Лососинская наб., 7, 9, 11, 13, 15, 17; ул. Луначарского, 2, 3, 5, 36; Машезерская ул., 3, 14, 24, 26, 28, 29, 30-а, 31, 31-а, 33, 33-а, 34, 35, 38-а, 38-б, 40, 46-а, 48-а, 48-б; ул. Маршала Мерецкова, 3, 11, 19, 21, 23; ул. Правды, 1, 1-а, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 25, 25-а, 25-б, 27-б, 28-а, 29, 31, 32, 34, 38-а, 44, 46, 48, 48-а; Промышленная ул., 1-а, 3, 5, 7, 9, 10; ул. Чернышевского, 24, 26, 26-а, 28.