Открытое пианино вновь будет звучать на набережной Петрозаводска

По Онежской набережной в Петрозаводске вновь будут разноситься звуки музыки. В ротонде установили пианино, на котором сможет сыграть любой желающий.

На днях музыкальный инструмент настроил профессиональный настройщик, сообщается в группе «Открытое пианино в Ротонде».

Теперь горожане и гости столицы Карелии могут дарить друг другу хорошее настроение, вспоминать любимые мелодии и заниматься творчеством.

Впервые пианино установили на набережной летом 2019 года. В ротонде проходят импровизированные концертные вечера. // фото VK-паблик