Охлопков составил идеальный режим дня для успешной сдачи экзаменов

Руководитель карельского Минздрава Михаил Охлопков представил распорядок дня и режим питания для выпускников, сдающих экзамены. Если следовать советам министра, то на подготовку к экзаменам в день должно уходить около шести часов.

Как отметил чиновник, режим дня в экзаменационный период не должен сильно отличаться от обычного.

Вставать министр рекомендует в 7:00-7:30, делать зарядку, потом должен следовать сытный завтрак – омлет, каша, котлета, чай или кофе с молоком, хлеб с маслом. Затем идут часы подготовки, при этом не нужно забывать через каждые 40-45 минут делать небольшой перерыв, в который лучше выполнить несколько физических упражнений. Прерваться на второй завтрак нужно через три часа, примерно в 11:30. Для перекуса подойдут творог, молоко, яблоко. После этого Охлопков предлагает немного пройтись, а потом еще позаниматься полтора – два часа.

С 13:30 до 14:00 выпускнику следует прерваться на обед, затем снова передохнуть полтора - два часа. С 16 часов министр рекомендует снова садиться за подготовку к сессии. Заниматься следует 2,5-3 часа с небольшими перерывами через каждые 40-45 минут. Забыть про подготовку министр рекомендует в 19:00. Через час – ужин из творожных изделий, каш, молока, кефира или простокваши. После приема пищи карельский министр вновь советует прогуляться. Ложиться спать выпускникам он рекомендует в десять часов вечера.

«Продолжительность ночного сна в этот напряженный период должна быть не менее девяти часов», – резюмирует глава Минздрава Карелии. // фото unsplash.com