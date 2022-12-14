Освещение на улицах в двух районах Петрозаводска привели в порядок

Улучшать освещение улиц продолжает МУП «Петрозаводские энергетические системы». В данный момент подрядчик работает в двух районах карельской столицы, сообщили в мэрии.

В частности, завершаются работы на территории Железнодорожного района: на Боровой улице, от Пограничной до детского сада № 74, и на самой Пограничной улице, от улицы Халтурина до Ветеринарного переулка.

Подходит к концу и модернизация освещения на Петровской набережной, пешеходной дорожке между Городской и Каменной площадями. Работы продолжаются на Исаковском бульваре вдоль Первомайского проспекта.

Обновленные линии наружного освещения в Дмитриевском сквере находятся в стадии приемки. Принимают также фонари на улицах Антикайнена (от Лобановского моста до Ленинградской улицы), Анохина (участок от Древлянской набережной до Первомайского моста, Пионерская аллея), на Лососинской набережной и Стадионном мосту, а также на пешеходной дорожке в районе Лососинского шоссе.

Всего в текущем году в Петрозаводске должны установить больше тысячи опор и 1,5 тысячи светильников, протянуть порядка 40 километров электрокабеля. // фото: администрация Петрозаводска