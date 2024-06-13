Особый противопожарный режим введен в Петрозаводске

В Петрозаводске с 13 июня введен особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

С сегодняшнего дня на территориях общего пользования запрещено разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи, а также сжигать мусор, траву, листву и прочее.

Помимо этого, запрещено устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, лесов, охранных зон линий электропередачи, электрических станций и подстанций.

Владельцам земельных участков рекомендовали регулярно убирать мусор, а также сухую растительность. // Фото: unsplash.com / Ilovehz