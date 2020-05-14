Особенную схему вакцинации детей организовали в Сегеже

В Сегеже приступят к плановой вакцинации детей, согласно постановлению Главного санитарного врача Карелии и приказа минздрава Карелии, сообщает паблик «ГБУЗ Сегежская ЦРБ».

«Будет организован отдельный прием детей 1 года жизни с 10-00 до 13-00. Приглашать на вакцинацию детей будут участковые медицинские сестры. Они самостоятельно будут записывать детей на прием и сообщать родителям время приема.

Вакцинация будет проводиться только детям, у которых нет признаков инфекционных заболеваний. Если у ребенка имеются такие признаки (кашель, насморк, повышение температуры тела), то родителям необходимо поставить в известность участковую медсестру. В таком случае сроки вакцинации будут перенесены, а к ребенку при необходимости будет направлен врач или фельдшер детской поликлиники для осмотра и назначения лечения.



Для всех остальных детей организуется прием для прохождения вакцинации с 14-00 до 15-00. Прием осуществляется строго по записи в регистратуре по телефону 8-905-299-04-17 (кол-центр). Тем кто не имеет предварительной записи в приеме может быть отказано», - сообщает больница.



По всем вопросам просят обращаться к заведующей детской поликлиникой по телефону 8-909-568-55-58.