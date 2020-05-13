Педиатр рассказала о негативном влиянии COVID-19 на беременность

Врач-педиатр Татьяна Буцкая рассказала о том, какие последствия перенесенная коронавирусная инфекция может вызвать у беременных, сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на пресс-центр «Роскачества». По словам медика, COVID-19 опасен не только для самой будущей матери, но и может существенно повлиять на состояние плода.

«В первом триместре вирус, перенесенный будущей мамой, может повлиять на рост плода, во втором - вызвать замедление развития ребенка, в третьем - стать причиной преждевременных родов, со всеми сопутствующими осложнениями и даже недоношенностью»,

- считает Буцкая.

Врач добавила, что при тяжелом течении болезни вполне вероятно и возникновение дыхательной недостаточности у беременной. По ее словам, на поздних сроках стремительно растущий живот влияет на объем легких будущей роженицы.