Осквернившего мемориал «Вечный огонь» мужчину доставили в полицию

Сообщение о том, что петрозаводский мемориал «Вечный огонь» осквернен, в полицию поступило в воскресенье. На данный момент личность злоумышленника установлена, сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе проверки стало известно, что указанное деяние было совершено еще в субботу. В течение нескольких часов после поступления сигнала об осквернении правоохранители установили личность подозреваемого – им оказался 35-летний петрозаводчанин.

«Он был доставлен в отдел полицию, где дал признательные показания, но объяснить свои действия не смог, сообщив, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В настоящее время проводится проверка в целях принятия процессуального решения»,

- прокомментировали в ведомстве. Фото: gov.karelia.ru.