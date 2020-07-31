Ошибка продавца сделала мужчину миллионером

Житель американского города Детройт выиграл целое состояние в лотерею. Любопытно, что счастливый билет оказался у него случайно, пишет «Лента.ру».

Американец рассказал, что остановился на автозаправке и решил купить лотерейный билет за 10 долларов, но продавщица пробила билет за 20 долларов. Мужчина решил, что такая случайность может принести ему успех, и не прогадал - билет оказался выигрышным. Житель Детройта стал обладателем приза в 2 миллиона долларов.

Имя победителя решили не разглашать из соображений безопасности. После вычета налогов 57-летний счастливчик получит около 1,3 миллиона долларов.