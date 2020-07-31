Медики назвали признак угрозы сердечного приступа

Покалывание и онемение в руках может быть признаком болезней сердца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования медиков из Великобритании.

Ощущение покалывания в конечностях может свидетельствовать о нарушении кровотока. Причиной этого может быть повышенный уровень холестерина, который вызывает атеросклероз. При этом заболевании на стенках сосудов скапливаются холестериновые бляшки. Атеросклероз может стать причиной сердечного приступа.

Врачи рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты для профилактики сердечных заболеваний. Следует ограничить потребление мяса и сделать упор на овощи и фрукты.