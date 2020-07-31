Зрители выбрали лучший сериала XXI века

Культовый сериал «Игра престолов» от студии HBO назван лучшим в XXI веке. Результаты зрительского голосования опубликованы на портале Digital Spy пишет сегодня Life.

Всего на выбор пользователей предоставили список из 150 сериалов и телешоу, вышедших на экраны после 2000 года.

Вторым в рейтинге оказался сериал «Очень странные дела» от Netflix, а замкнул тройку «Доктор Кто» телекомпании «Би-би-си».

В десятке лучших также оказались «Шерлок», «Во все тяжкие», «Лучший пекарь Британии», «Убивая Еву», «Гевин и Стейси», «По долгу службы» и «Чернобыль».