Мужчина стал отцом и выиграл крупный приз в один день

Житель Австралии выиграл крупную денежную сумму в лотерею в тот же день, когда у него родился ребенок. Об этом сообщает издание UPI.

Как рассказал мужчина, они с супругой ожидали рождения сына 27 июля. Австралиец купил лотерейный билет к розыгрышу, который проходил именно в этот день. Мужчина признался, что очень верил в свою удачу, и она ему улыбнулась.

В итоге билет выиграл первый приз размером 71,6 тысячи австралийских долларов (около 3,7 миллиона рублей). В тот же день жена победителя родила здорового мальчика.

Как признался счастливчик, выигранные деньги позволят им с женой вздохнуть свободнее. Супруги планируют потратить выигрыш на покупку квартиры.