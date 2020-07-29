Евросоюз не откроет границы для россиян до конца августа

Евросоюз не будет до конца августа расширять список стран, границы с которыми будут открыты. Напротив, власти ЕС обсуждают возможность закрытия уже открытых внешних границ в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на советника посольства Нидерландов в Москве Тимена Каувенаара.

Таким образом, до начала сентября границы ЕС для граждан России точно будут закрыты. В Евросоюзе считают, что уровень заболеваемости Covid-19 в нашей стране пока что остается на опасно высоком уровне.

Напомним, ранее Финляндия приняла решение продлить ограничительные меры на границе с Россией до 25 августа.