13 декабря 2024, 09:13
Ортодонт назвала вредные для зубов продукты
Навредить зубной эамали могут цитрусовые, семечки и красное вино, считает российский врач
Эмаль зубов может пострадать из-за употребления лимонов, апельсинов и свежевыжатых соков. Эти продукты с низким pH уменьшают минеральную плотность эмали, приводят к эрозиям.
Вредит зубам и красное вино, считает врач-ортодонт Виктория Радько. В вине содержатся антоцианы – пигмент, отвечающий за яркий цвет, а еще танины – которые помогают красителям проникать в пористую структуру зуба. Повышенная кислотность вина также способствует большему риску окрашивания эмали, пишет газета «Известия».
Привычка открывать зубами семечки или фисташки тоже негативно сказывается на состоянии зубов. Могут возникнуть впадины и микротрещины. // фото unsplash.com