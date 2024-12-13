Ортодонт назвала вредные для зубов продукты

Эмаль зубов может пострадать из-за употребления лимонов, апельсинов и свежевыжатых соков. Эти продукты с низким pH уменьшают минеральную плотность эмали, приводят к эрозиям.

Вредит зубам и красное вино, считает врач-ортодонт Виктория Радько. В вине содержатся антоцианы – пигмент, отвечающий за яркий цвет, а еще танины – которые помогают красителям проникать в пористую структуру зуба. Повышенная кислотность вина также способствует большему риску окрашивания эмали, пишет газета «Известия».

Привычка открывать зубами семечки или фисташки тоже негативно сказывается на состоянии зубов. Могут возникнуть впадины и микротрещины. // фото unsplash.com