Опубликованы кадры с места гибели людей в Петрозаводске

В Интернете появились кадры с места страшной аварии, произошедшей в ночь на 8 марта в Петрозаводске. Ролик публикует сообщество «ДТП Петрозаводска и Карелии».

На кадрах, снятых регистратором проезжавшего мимо автомобиля, видно, как на месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Ранее сообщалось о том, что внедорожник «Шевроле Нива» влетел в припаркованную фуру.

В машине ехали мужчина и женщина - жители Бесовца. Они погибли. У жертв аварии взята кровь на анализ. // Фото и видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»