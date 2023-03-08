Мужчина и женщина погибли в ДТП на Первомайском проспекте

Люди погибли минувшей ночью на Первомайском проспекте в Петрозаводске в результате столкновения внедорожника и припаркованной фуры. Об этом сообщает «Столица на Онего».

Авария произошла в 1:40 у дома №54 по проспекту. В автомобиле «Шевроле Нива» ехали мужчина и женщина - они погибли. У жертв ДТП взята кровь на анализ.

Ранее стало известно, что оба погибших в результате аварии в карельской столице - жители Бесовца. По факту трагедии проводится проверка. // Фото: unsplash.com