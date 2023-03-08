Два человека погибли в страшной аварии в Петрозаводске

В ночь на 8 марта в Петрозаводске произошла трагедия. Погибли люди, сообщает Telegram-канал министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова.

На Первомайском проспекте случилось ДТП - столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли два человека - жители Бесовца.

Сообщение о трагедии поступило от территориального центра медицины катастроф. Подробности произошедшего выясняются. // Фото: unsplash.com