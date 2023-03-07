Мужчина в Карелии поссорился с женой, выпил и глушил горе порнографией

Мужчина в Карелии поссорился с женой и стал фигурантом уголовного дела. Его осудили за распространение порнографии в интернете, сообщили в прокуратуре РК.

Инцидент произошел в июне прошлого года в Прионежском районе. После конфликта с благоверной 48-летний муж расстроился и стал выпивать. Заодно решил посмотреть «недетское» видео. Часть фильма записал на смартфон с экрана телевизора и зачем-то опубликовал в соцсети.

Откровенные кадры увидели полицейские, отправили файл на экспертизу и удостоверились, что он является порнографическим материалом.

Было возбуждено уголовное дело, мужчину признали виновным и назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. // фото: pixabay.com