Опубликована программа празднования Дня города в Петрозаводске

Власти Петрозаводска опубликовали программу празднования Дня города - 2021. Она появилась на официальной странице праздника в соцсети.

Основные праздничные мероприятия пройдут в субботу, 26 июня. Главной площадкой Дня города станет Онежская набережная. На набережной для петрозаводчан и гостей города будут работать несколько сценических площадок.

На центральной сценической площадке в створе проспекта Ленина гостей праздника ждут торжественное открытие праздника, церемония вручения знаков отличия «Почетный гражданин города Петрозаводска», концерт Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле», концерт-поздравление от Детской музыкально-хоровой школы Петрозаводска. Также на сцене выступят городской танцевальный клуб «Ритм», танцевальный клуб «Рэгтайм», хореографический ансамбль «Эзди» и состоится концерт Валентины Моисеевой.

Далее в программе концертно-развлекательная программа от Радио10, полуфинал V Российского фестиваля туризма и красоты «Жемчужина России», концерт вокальной студии «Соло» а также концертная программа с участием суперфиналиста шоу «Голос 60+» на Первом канале Ирины Аникиной. Завершится работа центральной сценической площадки концертом «Гости из Долгопрудного» группы «Дюна» и праздничным фейерверком.

На сценической площадке у скульптуры «Рыбаки» петрозаводчане и гости города смогут насладиться фестивалем «Онего Weld», где каждый желающий может принять участие в изготовлении арт-объекта «Крыло», концертами народного коллектива ансамбля русской песни «Катюша», народного хора «Украинская песня», студии эстрадного вокала «Зажги свою звезду» и студии эстрадного танца «Апельсиновая фиеста», программой «Мотивы лета» с участием творческих коллективов Петрозаводска и Кондопоги, а также программой коллектива индийского танца «Ситара».

Кроме того, здесь для зрителей выступят Юрий Жук и Алина Репецкая, прозвучит «Cover-сет» от группы «StarHits», а также пройдет молодежная программа профкома студентов Петрозаводского государственного университета «соСТЭКовка».

На сценической площадке у Ротонды гостей праздника ожидают фестиваль семьи «Правила роста» и танцевальный батл от молодежного центра «Смена».

На Советской площади продолжает работу планшетная выставка «Петрозаводск – культурная столица». Напротив скульптуры «Дерево желаний» состоится праздничная программа «Юбилей журнала Kipinä». У Морского центра в устье реки Неглинки на Онежской набережной состоится морской фестиваль «Ковчег Мира». Молодых людей ждет интерактивно-агитационная программа на Советской площади «Служба по контракту в ВС РФ - твой выбор». На участке от ул. Куйбышева до Онежской набережной разместится выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного и ремесленного творчества «Петрозаводск мастеровой».

У кузницы на Онежской набережной жителей и гостей столицы ожидает народный праздник «В гостях у Марьяне», с интерактивной развлекательной программой от легендарных героев Карелии, мастер-классами по традиционным промыслам и ремеслам, творческой программой «Кузнец - всем ремеслам отец» и дегустацией и продажей карельской ягодной продукции.

В квартале исторической застройки пройдет праздник музея-заповедника «Кижи» - «Иллюзии Старого города».

У знака «Дерево Дружбы» в парке Победы состоится фестиваль «Планета собак», посвященный международному Дню кинолога.

26 июня в Петрозаводске пройдут и спортивные программы: фестиваль бильярдного спорта, гонки крейсерских яхт и фестиваль по флорболу.

С полной программой праздника можно ознакомиться по ссылке.