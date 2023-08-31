Определены самые высокооплачиваемые сферы деятельности в Карелии

Карелиястат назвал отрасли, в которых платили самые большие зарплаты в июне 2023 года. Информация приведена на сайте ведомства.

Самой высокооплачиваемой сферой деятельности в республике остается добыча полезных ископаемых. Люди, работающие там, в июне получили, в среднем, 98 580 рублей.

Также большие зарплаты в отраслях «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (94 846 рублей), «образование» (90 324 рубля), «деятельность финансовая и страховая» (88 536 рублей) и «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (87 357 рублей).

Меньше всего в Карелии получают люди, работающие в оптовой и розничной торговле, а также осуществляющие ремонт автомобилей и мотоциклов. Средняя зарплата там составляет 41 419 рублей. // Фото «Петрозаводск говорит»