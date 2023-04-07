Определены победители первого дня юбилейного Югорского лыжного марафон

Завершился первый день юбилейного Югорского лыжного марафона. Лыжники пробежали 50 км классическим стилем.

Евгений Цепков, показавший результат 2 часа 3 минуты и 12 секунд, выиграл дистанцию 50 км классическим стилем на X юбилейном Югорском лыжном марафоне. Среди женщин победительницей стала многократная чемпионка России по лыжным гонкам Ольга Царева с результатом 2 часа 20 минут и 11 секунд. Вторыми стали Станислав Волженцев (2 часа 3 минут 12 секунд, фотофиниш) и Мария Козекаева (2 часа 20 минут 21 секунда). “Бронза” досталась Максиму Черезову и Елизавете Лупатовой.

Завтра состоится основной день соревнований, когда на трассу выйдут более 3,8 тыс. лыжников. Массовый старт пройдет сразу на три дистанции: 50 км свободным стилем, 25 км и 5 км. Прямую трансляцию марафона ведет телеканал “Спортивный” системы “Триколор ТВ”.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске ежегодно с 2013 года. Организаторы мероприятия – правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, АУ «Юграмегаспорт», федерация лыжных гонок Югры и банк «Открытие».