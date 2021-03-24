Оперштаб назвал количество новых больных Covid-19 в России

За прошедшие сутки в России выявлен 8861 новый случай заражения коронавирусом. Умер 401 человек. Выздоровели 10 355 пациентов. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

В Москве 1431 новый зараженный, в Санкт-Петербурге - 807, в Ленинградской области - 121, в Вологодской области - 95, в Архангельской области - 83, в Мурманской области - 75.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 483 471 раз. Скончались 96 219 человек.

Напомним, в Карелии 23 марта выявлены 83 новых случая заражения Covid-19. Фото bizmrg.com