Акция помощи бездомным пройдет на этой неделе в Петрозаводске

В столице Карелии вновь пройдет акция помощи бездомным. Мероприятие «Экстренная помощь» будет проходить в течение двух дней 24 и 25 марта с 9 до 15 часов, сообщили в центре социального обслуживания.



В мероприятии примут участие специалисты кризисного отделения для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также специалисты отделения срочного социального обслуживания. Специалисты посетят места предположительного пребывания бездомных, расскажут о социальных услугах, возможности получить психологическую и правовую помощь, предложат пройти медобследование.

В дни акции бездомных доставят в кризисное отделение. Бездомные смогут сделать флюорограмму, сделать прививку против инфекционных заболеваний, получить консультации специалистов, бесплатное горячее питание и вещевую помощь.

Автобус со специалистами будет передвигаться по маршруту, время остановки составит пять минут:

09:00 – почтовое отделение микрорайона Соломенное;

09:45 – остановка у магазина «Магнит» (бывший магазин «Находка» и Древлянский рынок);

10:00 – автовокзал (центральный вход);

10:30 – остановка «Больница скорой медицинской помощи»;

11:00 – остановка «Улица Сорокская» (напротив Отделенческой клинической больницы);

11:30 – Александро-Невский кафедральный собор (у центральных ворот);

12:00 – Крестовоздвиженский собор (у центральных ворот);

12:20 – конечная остановка на ул. Кемская.

Людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, также предлагают обращаться за помощью о телефону в Петрозаводске: 73-13-55 (с 9:00 до 17:00) или по адресу улица Кооперативная, 7-а. (фото Сергей Абарок, nat-geo.ru)