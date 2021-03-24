В Карелии выявили всего пять случаев внебольничной пневмонии за сутки

За последние сутки в Карелии госпитализировали пять пациентов с внебольничной пневмонией. Об этом сегодня утром рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Новых летальных случаев от легочной инфекции в регионе не зафиксировано. Всем заболевшим делают тесты на коронавирус.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией в Карелии всего были госпитализированы 5384 пациента. 126 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее этого времени). (фото inform.kz)