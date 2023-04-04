Онлайн-торговлю вином собираются начать через «Почту России»

Онлайн-торговлю отечественным вином хотят разрешить в России. Эксперимент планируют запустить с 1 ноября в Москве и Московской области. Ожидается, что торговлей дистанционным способом займется «Почта России».

Правительственная комиссия одобрила пилот, документы по которому разработал Минфин. Об этом сегодня сообщает РБК. Одобрение правительственной комиссии означает, что законопроект близок к внесению на рассмотрение в Госдуму. Перед этим документ, утверждающий начало и правила эксперимента по дистанционной продаже российского вина, рассмотрит правительство. Информации о дате заседания пока нет.

В рамках эксперимента будет разрешена онлайн-торговля российским тихим, игристым и крепленым вином на специальном сайте Почты. Список производителей, которые смогут стать участниками эксперимента, должен составить Минсельхоз.



В России интернет-торговля алкогольной продукцией запрещена с 2007 года. // фото: unsplash.com