Олонецкая больница отметила 130-летие

В Олонце отметили 130-летие районной больницы. В ноябре 1884 года Олонецкая земская управа утвердила проект на постройку в городе новой больницы на 12 коек. Земская больница открылась в 1895 году и финансировалась за счет средств земства.

Поздравить медицинских работников приехали первый заместитель министра здравоохранения РК Ольга Руотцелайнен, депутат Законодательного собрания РК Юрий Васильев, заместитель главы Олонецкого района Антон Пешков, коллеги из медицинских организаций Карелии и другие гости.

Сотрудников больницы отметили государственными и ведомственными наградами. На концерте выступили самодеятельные артисты и коллективы Олонецкого района. © «Петрозаводск говорит»