30 ноября 2024, 09:00
Около села Крошнозеро ходят волки
Местные жители призывают соседей быть осторожными и беречь домашних животных
28 ноября в районе 18:00 работники котельной села Крошнозеро услышали вой волков, который доносился со стороны речки Холма. Мужчины предположили, что волки могли находиться на расстоянии около одного километра от села.
«Волки выли совсем рядом, а мой пес им подвывал»,
— рассказал Константин.
Ранее один из кочегаров заметил в ночную смену крупного хищника, который пробежал по территории котельной. Он уверен, что это была не собака, а самый настоящий лесной хищник.
Охотинспекторы предупреждают жителей Карелии об учащении выходов диких животных к населенным пунктам.// изображение преобразовано при помощи myneuralnetworks.ru/generating_images_from_text