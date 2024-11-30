30 ноября 2024, 09:00
Общество

Около села Крошнозеро ходят волки

Местные жители призывают соседей быть осторожными и беречь домашних животных

28 ноября в районе 18:00 работники котельной села Крошнозеро услышали вой волков, который доносился со стороны речки Холма. Мужчины предположили, что волки могли находиться на расстоянии около одного километра от села. 

«Волки выли совсем рядом, а мой пес им подвывал»,

— рассказал Константин.

Ранее один из кочегаров заметил в ночную смену крупного хищника, который пробежал по территории котельной. Он уверен, что это была не собака, а самый настоящий лесной хищник.

Охотинспекторы предупреждают жителей Карелии об учащении выходов диких животных к населенным пунктам.// изображение преобразовано при помощи myneuralnetworks.ru/generating_images_from_text

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Метки: 
Волки в Карелии
дикие животные в поселке
охотинспекторы
село Крошнозеро