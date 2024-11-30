Около села Крошнозеро ходят волки

28 ноября в районе 18:00 работники котельной села Крошнозеро услышали вой волков, который доносился со стороны речки Холма. Мужчины предположили, что волки могли находиться на расстоянии около одного километра от села.

«Волки выли совсем рядом, а мой пес им подвывал»,

— рассказал Константин.

Ранее один из кочегаров заметил в ночную смену крупного хищника, который пробежал по территории котельной. Он уверен, что это была не собака, а самый настоящий лесной хищник.

Охотинспекторы предупреждают жителей Карелии об учащении выходов диких животных к населенным пунктам.// изображение преобразовано при помощи myneuralnetworks.ru/generating_images_from_text