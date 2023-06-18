Около 20 тысяч человек посетили фестиваль «Воздух Карелии» за три дня

18 июня завершается трехдневный музыкальный фестиваль «Воздух Карелии», который проходит под Петрозаводском, на территории вотчины карельского деда Мороза Талви Укко. Итоги фестиваля еще будут подведены, но, по подсчетам организаторов, он собрал около 20 тысяч меломанов из Карелии и других регионов России.

Колоритная пара фанатов группы «Пилот» Владимир и Наталья – из Петрозаводска.

Владимир был на всех фестивалях «Воздух», не пропустил ни одного, Наталья – почти на всех. В этом году купили абонементы на все три дня, потому что кроме «Пилота» и Ильи Чёрта, любят «Алису», а также почитают наших карельских рокеров – «Myllärit», «Револьвер», «Истинный облик».

Целая семья из Медвежьегорска приехала тоже на все три дня.

Говорят: «Наши дети выросли на «Воздухе», они воспитаны на рок-музыке». И таких семей – десятки, а может, и сотни на фестивале.

Третий день фестиваля на большой сцене закроют Гарик Сукачев и группа «Площадь восстания» - вечно молодые рокеры из Санкт-Петербурга.