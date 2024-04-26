Охота на кабана откроется в Карелии 1 июня

В мае охотники смогут подать заявления на добычу кабана. Сезон охоты начнется летом.

Принимать заявки начнут с девяти утра 2 мая. В минприроды уточнили порядок: разрешения будут распределяться в порядке очередности поступления и регистрации заявлений. Всего выдадут 64 разрешения.

Подать заявку можно лично в министерство на Андропова, через МФЦ, портал Госуслуг, по электронной почте, но в этому случае его нужно подписать электронной подписью, также можно отправить заказным письмом по почте.

Охота откроется 1 июня и продлится до 31 декабря. Запрещено убивать молодых кабанов до одного года и самок с родившимся в этом году потомством. // фото unsplash.com