Охлопков рассказал о пользе и вреде хурмы

Министр здравоохранения Карелии продолжает рассказывать о пользе и вреде сезонных овощей и фруктов. В этот раз Михаил Охлопков обратился к хурме. Среди плюсов министр выделил семь составляющих. В частности, по его словам, хурма снижает уровень «плохого» холестерина, полезна для глаз и пищеварения, предупреждает эндокринные нарушения, способствует укреплению иммунной системы и улучшает настроение. Для хорошего настроения нужно два плода хурмы.

Фрукт содержит витамины А и В, кальций, триптофан, является источником лютеина и зеаксантина.

«В хурме, которая не вяжет, содержится больше витаминов А и С по сравнению с их вяжущими собратьями»,

- утверждает карельский министр.

Один плод содержит почти четверть суточной потребности организма человека в клетчатке. По словам министра, одна хурма содержит около 30 мкг йода. В сутки человеку нужно 2-2,5 мкг йода на каждый килограмм его тела.

Но не всем можно употреблять фрукт. Поскольку хурма содержит около 25% сахарозы, ее нельзя есть диабетикам и людям с нарушением работы поджелудочной железы.

«Танины, придающие хурме вяжущий вкус, могут быть опасны. Они могут мешать пищеварительному процессу, так как образуют липкую массу, склеивая кусочки еды между собой»,

- отметил Охлопков.

Детям до трех лет давать хурму нельзя, подчеркнул министр. Также с осторожностью ее следует употреблять людям, страдающим запорами, геморроем. При переедании хурма может вызвать обратный эффект - понос и рвоту.

Специалисты называют хурму «плодом богов». Почему - подробнее здесь. (фото unsplash.com, Jerry Wang)