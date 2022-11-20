Огненный метеороид упал на Землю, люди слышали гул

На границе Канады и США в минувшую субботу, 19 ноября, упал астероид. Впоследствии его из-за небольших размеров назвали метеороидом. При его полете люди слышали гул, а у кото-то в доме затряслась посуда.

Стремительно приближающийся к нашей планете космический объект был замечен на подлете к Земле. Его засекли с помощью роботов-телескопов, ищущих опасные астероиды, всего за 1-2 часа до падения.

До входа в атмосферу размер тела был порядка нескольких метров, сообщается в группе наблюдательной астрономии «AstroAlert».

Падение огненного шара удалось запечатлеть на видео. В частности, тело попало на камеру наблюдения в Торонто в провинции Онтарио. Камера нацелена на телевышку, на ее фоне медленно «проплыл» в темном небе огненный шар.

Болид также запечатлели и другие камеры. Паблик выложил несколько записей.

За космическим телом до его «приземления» наблюдали семь обсерваторий. Болид получил название 2022 WJ1. По информации сообщества, это самый маленький объект, открытый как малое тело в Солнечной системе.

«Его диаметр всего 70 см! И правильно его называть не астероидом, а метеороидом»,

- говорится в сообществе.

19 ноября объект 2022 WJ1 вошел в атмосферу Земли недалеко от Ниагарского водопада на границе США и Канады.

Большая часть обломков космического объекта упала в озеро Онтарио. // фото: скриншот видео группы «AstroAlert»